Jimena Barón aprovechó la soledad, se puso una tanga casi invisible y compartió un video selfie infartante

Luego de ser criticada por dejar a su hijo a dormir en la casa de Marcelo Tinelli la noche que el jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) compartió un asado para afianzar la relación laboral y amistosa, la mediática hizo caso omiso a los dichos y siguió firme en su forma de vida.

La Cobra, en pleno romance con Matías Palleiro, un ex rugbier quien también salió con Melina Lezcano, vive su momento sin dar demasiados datos sobre su vida.

En 2020, Barón intentó una reconciliación con el padre de su hijo Daniel Osvaldo sin llegar a buen término por el que la actriz decidió “desaparecer” de las redes y los medios por estar angustiada y deprimida.

Ahora y muy activa en las redes sociales, Jimena “incendió” su cuenta de Instagram al posar solo en tanga frente a un espejo mostrando su trabajado cuerpo.

“Cuando nadie me ve 🦋”, escribió la actriz recordando las palabras de la canción de Alejandro Sánz y de inmediato los mensajes comenzaron a llegar, en primer lugar de parte de Wanda Nara quien comentó: “tranculazoooo”. Así también Natalia Oreiro no quiso quedarse fuera y agregó emojis de fuego y corazones. Luego de superar el millón de “likes”, los fanáticos comenzaron a enviar más mensajes a La Cobra: “Te entro como carpincho a los barrios de Nordelta 🔥🔥🔥 fuega 🔥🔥🔥” “Oh my god bella...”, entre otros.