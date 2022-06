Jésica Cirio reventó todo posando de espaldas en lencería

Jésica Cirio volvió a conquistar a sus seguidores con una nueva producción desde el establo. La modelo posó con un conjunto de ropa interior color gris con detalles negros, de frente y de espaldas, dejando en primer plano sus delineadas curvas traseras.

Jésica Cirio regresó con La Peña de Morfi (Telefe) hace prácticamente un mes, luego de la perdida de su compañero de programa y amigo, Gerardo Rozín. La modelo se adaptó a un nuevo conductor, Jey Mammon, y el programa continúa siendo el éxito de todos los domingos.

A la vez que se destaca como conductora, la modelo, entre semana, trabaja con sus redes. Postea casi todos los días fotos y videos de sus entrenamientos o de las marcas que ella promociona, sobre todo de lencería. Se volvió una influencer de lo fitness, por ejemplo, suele mostrar que es fanática de la zumba.

La modelo posó una vez más desde el establo

También en su perfil de Instagram, la modelo comparte tips de alimentación y de cuidado del cuerpo, a la vez que enseña su vida en familia con su esposo Martín Insaurralde y su hija Chloé.

A Jésica Cirio la siguen 3.3 millones de personas, quienes le regalan Me Gusta y le dejan comentarios de elogio por sus impresionantes curvas.

El nuevo posteo de Jésica Cirio de espaldas en ropa interior

En esta oportunidad, Jésica subió una nueva producción desde el establo. Se la pudo ver posando de frente y de espaldas con un conjunto de ropa interior color gris con detalles en negro. En una de las fotos, dejó en primer plano sus curvas. La publicación consiguió más de 22 mil likes y miles de comentarios.

La conductora dejó sin palabras a sus seguidores

La conductora escribió junto a las fotos: “Mi cuerpo! No dejes que nadie apruebe si es perfecto. Te van a criticar porque sos gorda, flaca, fit, por lo que hagas y lo que no hagas. Querelo, valoralo porque es tuyo! No estés pendiente de lo que dice la gente. Aceptate tal cual sos y trabaja para sentirte mejor!”.

Jesica Cirio y el descuido no apto para menores en los Martín Fierro

Jesica Cirio, en ropa interior

Jesica Cirio, con una bikini rosa malva

Jesica Cirio, con una bikini gris con volados