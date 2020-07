Jésica Cirio le hizo frente a los rumores de infidelidad de Insaurralde con su secretaria

Hace más de un mes, Martín Insaurralde fue internado en el Hospital de Llavallol de Lomas de Zamora, tras dar positivo al test de coronavirus. Su situación fue una de las más comentadas en el mundo de la política, sobre todo por sus contactos estrechos. Aunque conviven y compartieron tiempo con el funcionario cuando ya estaba enfermo, ni Jésica Cirio ni su hija Chloé dieron positivo al testeo ni presentaron síntomas, lo que desató malintencionadas interpretaciones y versiones de infidelidad ya que se dijo que su secretaria, Victoria Bourio, si había sido contagiada.

Con la tranquilidad de la recuperación de su marido, la conductora de “La Peña de Morfi” relató cómo vivieron la internación de Insaurralde y la incertidumbre que vivieron por momentos, aclaró también que, pese a lo publicado, la secretaria del intendente no se contagió.

“Él siempre pasa en esta época del año por estos episodios asmáticos, (...) siempre tiene las defensas bajas. Entonces yo pensé que era un episodio más (...) y cuando nos enteramos de que dio positivo, el médico lo vino a buscar al instante para internarlo, y me empecé a angustiar”, dijo Jésica en “El Espectador”, programa de CNN Radio.

Ángel de Brito aprovechó la charla para preguntarle cómo fue que ella y su hija no se contagiaron y su la secretaria, fue entonces que Jésica aprovechó y aclaró todo: “¡Qué bueno que me lo preguntás! Vicky (Victoria Bourio), la secretaria de Martín Insaurralde es parte de mi familia, yo la amo con todo mi ser . Ella se angustió mucho cuando dijeron que se había contagiado ella y yo no. Había mucha gente tirando mala energías, pero ya pasó. Dijeron muchas cosas de mí, que una más...”, argumentó.

“No me molestó el prejuicio sino la ignorancia, porque es el desconocimiento de la enfermedad, porque hubo muchísimos casos en los que no se enfermaron todos en la misma casa. Es la cantidad de haters. Es un poco esta famosa grieta que revolucionó y había mucha gente tirando mala energía. Cuando me pongo a seguirlos veo que tienen cinco, seis seguidores y ahí veo que son cuentas falsas”, completó la modelo.