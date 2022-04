Jésica Cirio deleitó a sus seguidores con un bailecito muy especial

Jésica Cirio es una de las famosas modelos argentinas que sabe muy bien cómo cautivar a sus seguidores en las redes sociales. Esta vez, publicó un pequeño video donde lució su peinado de una forma muy sexy.

La conductora compartió su secreto para tener el pelo más brilloso y sedoso y lo hizo mostrando una pose que dejó a sus fanáticos con la boca abierta.

Con jean ajustado y un corsé negro súper sensual, la esposa de Martín Insaurralde mostró una vez más su encanto ante la cámara.

Jésica Cirio mostró todo lo que come en un día

Jésica Cirio tiene más de 3 millones 200 mil seguidores en Instagram, perfil donde comparte sus rutinas de ejercicio, tips de belleza, las campañas de ropa interior que realiza y sus coreografías de Zumba, ya que ella es una de las pioneras en el tema en el país.

En esa misma línea, sobre todo de fomentar el cuidado del cuerpo a través de una buena alimentación y del ejercicio, Jésica decidió compartir con los usuarios de las redes qué come en un día. La conductora de La Pema de Morfi, mostró todos los alimentos que ingiere para verse y sentirse bien, pero no le creyeron.

“Acá les comparto un día de mis comidas! Espero que esto les sea util para que tengan ideas!”, escribió al pie de un video con mucha producción en la que se la ve probando cada uno de los alimentos que ingiere solo en un día.

“Esto es un ejemplo de mi dieta y objetivos todos somos diferentes, no todos tenemos las mismas metas por eso no dudes en consultar con un nutricionista siempre!”, les advirtió Cirio a sus seguidores para que solo lo tomen como ejemplo, pero no como modelo a seguir a rajatabla.