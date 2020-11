Jennifer Lopez subió una foto de infarto con un cuerpo de no creer a los 51 años

Hace 10 días, Jennifer Lopez revolucionó las redes con la primera promoción de una sorpresa que venía preparando: presentaba por primera vez al público JLo Beauty, su nueva y primera línea de belleza. La propuesta de la cantante incentiva la belleza de la mujer y su fuerza femenina.

En Europa afirman que las mujeres son como el vino, con el tiempo solo mejoran. Este es el mismo concepto que la también actriz quiso reflejar en todos sus productos. “Como mujeres, las personas están tan acostumbradas a dejarnos estar. Pero no quiero que eso ocurra y no voy a dejar que eso ocurra. Es sobre ser ilimitadas, poderosas y comprensivas”. Y como declaración final, la frase que se ha convertido en corona de la presentación: “La belleza en realidad no tiene fecha de expiración”.

Llego el día de la presentación oficial. Primero, la cantante de ascendencia latina había subido hace 4 días un video similar a los anteriores, repitiendo su testimonio sobre la edad, la belleza y la mujer. Pero un día después sorprendió con un nuevo video en que revelaba mucho más y dejaba a sus 133 millones de seguidores una nueva sorpresa: una nueva canción llamada “In the morning” (En la mañana).

Nada le sobra a Jennifer Lopez. Con 51 años, se encuentra mejor que nunca.

La foto ya ha superado los 7 millones de likes y solo demuestra el poder de la latina en las redes. “Si esto no rompe la internet, nada lo hará”, escribió la empresaria y modelo fitness Tracy Anderson, una fan de la cantante y cada uno de sus trabajos. No puede negarse, JLo luce como pocas una espectacular y trabajada figura a sus 51 años. Con el paso de los años solo se siente más orgullosa.

A pesar de que canción y línea de producción de cuidado de la piel no se relacionan de forma directa, la letra y su mensaje vienen por el mismo lado. No es casualidad que JLo presente con solo horas de diferencia sus nuevos trabajos. Uno le llevó más de 30 años de sueños y realizaciones, pero el otro incluye una nueva faceta en lo musical, donde incluso ha presentado otro nuevo tema con Maluma, “Pa Ti”.

Cada nuevo año Jennifer demuestra que sabe cómo apoderarse del mundo y dirigir toda la atención a su persona y trabajo. En definitiva, el mes de diciembre ya tiene reina en el mundo de la farándula.