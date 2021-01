Jennifer López se defendió: ¿al final la cantante tiene botox o no?

Jennifer López es de esas mujeres a las que el tiempo no les pasa. A sus 51 años, la cantante de ascendencia puertorriqueña luce un físico espectacular que es resultado de un duro trabajo para mantener su estado, la demostración son todas esas presentaciones en donde se la ve bailar hasta que sale el sol.

Recientemente, la actriz también ha sacado una nueva línea de cuidado de la piel y estética, llamada JLo Beauty, en donde promueve un cuidado de la cutis de forma natural. Ella misma confesó que se trata de un sueño de toda una vida y una pasión que tiene desde hace muchos años. Es por eso que cuando una seguidora la acusó de usar botox, no dudó en aclararlo... o cuidar su reputación con una inminente marca que promulga lo contrario.

En una video donde compartió su rutina de belleza de cada día, que en realidad había tenido una respuesta más bien positiva por parte de sus fans y 138 millones de seguidores, una usuaria le puso un comentario que despertó su furia.

¿Con o sin botox?

“Miren esta belleza. Me acabo de quitar la máscara y honestamente no puedo ver una línea en mi cara. Está brillante, hermosa, apretada y deliciosa”, se le escucha decir a Jennifer mostrando con orgullo los resultados de sus productos. Pero en los comentarios se leyó: “¿Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablás o intentás expresarte? Definitivamente tenés botox... y mucho.”

El comentario sumó más de 4 mil likes y algunos usuarios coincidieron con lo dicho por la mujer. Pero la cantante, en vez de subirse a la moto, le dio una lección con simples palabras e incluso le reveló su secreto para evitar el paso del tiempo:

“Es sólo mi cara. Nunca he hecho ningún botox o inyectables o cirugía. Te doy un consejo: trata de ser más positiva y amable con lo demás. No pierdas tu tiempo tratando de derribar a otros y eso te mantendrá joven y hermosa también”.

Solo para agregar, el mismo lema de su nueva línea es: “La belleza en realidad no tiene fecha de expiración”.