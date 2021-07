Jennifer Lopez confesó sus razones para cortar con Alex Rodríguez

No había pasado un mes desde que Jennifer Lopez había terminado formalmente su relación con Alex Rodríguez cuando muchos paparazzis la captaron caminando feliz con un antiguo amor, Ben Affleck. Muchos se preguntaron entonces como había hecho la cantante para superar con tanta rapidez a quien fue su pareja por 4 años y con quien hasta estuvo comprometida.

Y aunque ver a este antiguo amor renacer es un sueño cumplido para muchos, en las redes no pueden evitar preguntarse si hubo más razones por detrás del rotundo rompimiento. Fue entonces que la cantante decidió confesar sus razones en una entrevista que recientemente le hizo la revista Apple.

Lo que dijo sobre su ex novio, la relación y porque decidió no continuar: “Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí. Hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran...”.

“Una vez que te sientes bien y llegas a la conclusión de que algo no es bueno o no se siente bien, sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti...y así fue que las piezas empezaron a caer en su lugar”, terminó explicando.

Ben Affleck y Jennifer Aniston

Al principio trataron de mantener todo en secreto. Ambos recién salían de noviazgos largos, ella con Rodríguez y él con Ana de Armas. “Los guardias de seguridad lo recogen a él en una localización cercana y después vuelven a dejarlo allí después de pasar unas horas en casa de ella”, explicó una fuente cercana sobre los encuentros amorosos de la cantante y el actor.

Incluso hubo un gesto que terminó confirmando que su amor había vuelto. El actor fue visto luciendo un reloj de cadena plateada que J.Lo le obsequio cuando eran novios y aparece en el video musical de “Jenny from the Block” que ambos protagonizaron cuando estaban juntos en 2002. Su relación terminó en 2004 tras cancelar su boda un año antes.