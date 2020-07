Jennifer Aniston con tapabocas: reflexionó sobre el COVID-19 y conmovió a sus colegas de Hollywood

La llegada de la pandemia del coronavirus paralizó al mundo entero y nos obligó a cambiar rutinas, hábitos y costumbres. Acá contamos con el uso obligatorio del tapaboca para cuando circulamos en la vía pública y en otros países no, como es en Estados Unidos.

Pero Jennifer Aniston sorprendió en las redes al resaltar la importancia de su uso y se ganó los me Gusta de muchos. Ella compartió una reflexión personal ante el COVID-19 y más de 4 millones de personas le dieron Like, entre los comentarios de sus colegas famosos como Julia Roberts, Reese Witherspoon, Courteney Fox, Drew Barrymore, Matt Bomer, Olivia Wilde, Orlando Bloom, Charlize Theron, Kevin Bacon, Rita Wilson y hasta su exesposo Justin Theroux.

“Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no creen que es peor que los negocios cierren? ¿Que se estén perdiendo empleos? ¿Que los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? ¿Y que este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente?”, escribió la rubia que aparece en la postal irreconocible al taparse con una mascarilla negra.

“Realmente creo en la bondad natural de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto, pero aún hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar los pasos necesarios para aplanar la curva“, sumó y continuó: “Las personas parecen preocupadas por sus ‘derechos quitados’ al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate”.

“Si te importa la vida humana, por favor... Usá el barbijo y animá a los que te rodean a que hagan lo mismo“, finalizó su texto compartido en Instagram.

Entre todas las personas conmovidas por la reflexión de la artista, hubo una muy especial: “Soy una enfermera de la UCI que ha sido impactada personalmente por el Covid-19 (mi familia y yo hemos dado positivo) y también he visto a muchos pacientes fallecer debido al virus. Las familias tienen el corazón roto porque no pueden ver a sus familiares en el hospital. Las enfermeras tenemos el corazón roto porque no hay nada que podamos hacer por los familiares que solo quieren abrazar y besar a sus seres queridos mientras fallecen”.

Y para sumar datos reales sobre la pandemia, la mujer sumó: ”Los llamamos por FaceTime para que puedan decir adiós mientras nosotros contenemos nuestras lágrimas e intentamos mantener la calma durante las llamadas. Nos vamos a casa y nos desnudamos afuera, en el garaje, o incluso no volvemos a casa para tratar de proteger a nuestra propia familia. Por lo tanto, ¡usar una máscara es una de las cosas más fáciles que podemos hacer! Gracias por decir esto”.