James Corden y los protagonistas de “Friends” se subieron al carpool más famoso de la tele

“Friends: The Reunion” generó emoción y nostalgia en los fanáticos de la sitcom; el volver a ver a los mejores amigos fue un suceso y entre los chistes que han hecho reír a varias generaciones aparecieron sus canciones emblemáticas. Y un poquito de eso se revivió en “The Late Late Show with James Corden”.

Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Matthew Perry volvieron al set de filmación como Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe y Chandler y a raíz del éxito de su reunión, volvieron a aparecer todos juntos en la tele norteamericana.

Los actores de “Friends” estuvieron con Corden y se subieron al famoso Carpool Karaoke, en el que recorrieron las calles cantando. James se les apareció en un carrito de golf y durante el especial conversaron mucho, contaron varios recuerdos y también sonrisas.

“Estamos todos juntos en un auto. Me preguntaba si podíamos escuchar algo de música “, soltó el conductor y Cox le respondió: “Yo siempre quise hacer esto”. Y fue en ese momento que empezó a sonar “I’ll Be There for You”, el tema que fue cortina musical de la serie de Warner Bros, y todos comenzaron a cantarlo.

Pero también estuvieron en el estudio de filmación de la reunión y tras el tour por las instalaciones, todos se animaron a jugar a un test de preguntas y respuestas.

“The Late Late Show with James Corden” es uno de los programas más populares de la televisión norteamericana, estrenó en 2015 y ha tenido la visita de grandes figuras de la música, actuación y hasta del ámbito político. El sketch Carpool Karaoke es uno de los más esperados ya que el conductor maneja mientras canta con el invitado famoso utilizando, en varias oportunidades, instrumentos caseros.