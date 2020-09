Ivana Nadal se achicó las lolas y compartió cada momento de su operación en sus redes sociales

Luego de quedar en el medio de la polémica por estar de novia con el ex de Nati Jota, Ivana Nadal salió a responder a quienes la acusaron de “icardeada” y, esta semana la morocha volvió a entrar a un quirófano luego de 12 años de su última operación.

En plena pandemia, Nadal quiso mejorar su calidad de vida y comentó: “Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación”, dijo la conductora y este miércoles concretó sus deseo.

Antes de la intervención, la novia de Bruno Siri entrevistó a Diego Klersfeld, el profesional de la salud que la operaría para dar detalles de la operación.

“Mañana me opero. Estoy súper feliz y un poco ansiosa, pero cero nerviosa. Tengo la energía conectada con lo que voy a hacer… Tengo las tetas mirando para donde no tendrían que estar. Me siento pesada, me tironea la piel y hay demasiado”, dijo Ivana en el vivo de Instagram y en comunicación con el cirujano plástico quien luego agregó: “Hay que centralizar, achicar... Con el paso del tiempo tenías las mamas divergentes, la mama gira al lateral y eso te incomoda para un montón de cosas. Vamos a achicar y modificar el volumen de los implantes”, le dijo el profesional para calmarla.