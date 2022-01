Ivana Nadal rompió el silencio luego de que le negaran su visa para Estados Unidos

La modelo e influencer Ivana Nadal ha sido noticia en las últimas horas luego de que le negaran el ingreso a Estados Unidos.

Luego de varias especlaciones, Nadal rompió el silinecio y realizó un descargo en redes sociales en el que aseguró: “No estoy varada ni me deportaron”.

A través de una historia de Instagram, se mostró relajada y disfrutando de estar en su casa. “Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada”, contó. Y luego, por si quedaban dudas, dijo: “No me deportaron ni estoy varada. Estoy en mi casa comiendo papitas”.

“Los medios mienten, ¿cuánto más vas a esperar para verlo?”, agregó, aparentemente ofuscada, la influencer.

Tod comenzó cuando salió a la luz un audio de su asistente, en el cual cuenta cuál fue el problema de Ivana y estallaron las redes. “¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes”, se escucha en el inicio del audio.

Según lo que explica, parece que alguien denunció que ya estaba viviendo instalada allá y que había vendido todas las cosas en Argentina, algo que la asistente calificó como una mentira y busca ayuda para solucionar el problema.