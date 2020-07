Ivana Nadal, “la nueva gurú de las redes”, subió un video con polémicos consejos y le llovieron las críticas

Desde que arrancó la cuarentena obligatoria a causa de la pandemia por coronavirus, la modelo y conductora Ivana Nadal está más activa que nunca en sus redes sociales, subiendo fotos y videos constantemente.

Esta vez, bajo el título “Empatía”, la mujer de 29 años compartió un extenso video de casi 20 minutos en Instagram TV, y en el comentario del posteo enfatizó: “Te pido que por favor que dejes de creer que no podés o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Sé empático”.

Con más de 800.000 reproducciones, las reflexiones de la nueva gurú del bienestar generó una enorme polémica en las redes sociales, por lo que Ivana bloqueó los comentarios en su publicación. De todas formas, Nadal no evitó convertirse en TT, uno de los temas más hablados, en Twitter.

El motivo fue un polémico pasaje de su monólogo: “El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés y no analizamos y sanamos ese problema? Muchas veces, uno me va a decir ‘mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que lo sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”.