Con una relación que parece más afianzada que nunca Ivana Nadal y Bruno Siri disfrutan de unos días en Resistencia, ciudad natal del joven rugbier, en donde descansan unos días luego de la extensa cuarentena por el coronavirus en Buenos Aires.

Siempre fresca y liberada, Nadal postea cada una de las salidas con su novio al río, a la piscina, con amigos, con familia y lo que llama la atención es que la morocha siempre está en traje de baño.

Ivana Nadal en redes

Más feliz que nunca, Ivana comenzó nuevamente a enviar mensajes de superación y amor propio en las historias de su Instagram y, este lunes realizó una declaración que generó polémica entre varios de los usuarios de las redes sociales.

Frente a sus más de dos millones de seguidores Ivana dijo: “El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantealo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar”, dijo la morocha desde la piscina y luciendo una bikini.

Inmediatamente los mensajes de enojo y desaprobación por lo dicho comenzaron a inundar las redes sociales: “Ivana Nadal dice que la depresión no es una enfermedad. La quiero tras las rejas. Es peligrosa con difusión”, “lo bueno del bardo con Ivana Nadal es que de una vez por todas se debata socialmente el lugar de importancia que tiene la salud mental y que se puedan armar discursos ideológicos que no han hecho más que esconderla bajo la alfombra durante muchísimo años”, "no seas Ivana Nadal: estudiá, por Dios”, “por favor, basta de esta gente”, “imaginate ser Ivana Nadal y decir con tanta impunidad que las enfermedades mentales se curan siendo positivo”, fueron algunas de las voces que se pusieron en contra de los discursos de la morocha.

Respuesta a Ivana Nadal en redes

Finalmente y en la tarde del martes una seguidora le contó su experiencia y adhirió a lo que propuso Nadal. La ex panelista de “Bendita” (El Nueve) inmediatamente compartió la historia y estuvo nuevamente convencida de su mensaje.