Ivana Nadal detalló su cirugía de reducción de lolas: “No es joda meterse en un quirófano, pero lo necesito”

El día jueves, Ivana Nadal le contó a sus seguidores de Instagram que en unos días se sometería a una cirugía estética para así reducir el tamaño de sus lolas. En las historias escribió: “Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta. Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación”.

Claro, sus fanáticos se alarmaron al leer el mensaje y ante la cataratas de comentarios que le enviaron para que no se arriesgue a entrar a un quirófano en plena pandemia; ella les llevó tranquilidad.

“Estoy leyendo sus mensajes, están preocupados me dicen que mis tetas están perfectas y que no me tengo que operar. Coincido con ustedes que cuando me pongo un top deportivo o un corpiño que las contiene están bien. Pero la que se ve en bolas soy yo y la que convive con ellas soy yo. Realmente son muy grandes para mi gusto”, dijo en videos compartidos en la misma red social.

Además, la modelo confió que se pondrá prótesis de 230 cm3, reemplazará las actuales de 370 cm3 : ”Va a ser un cambio lindo y la forma también va a cambiar. Estoy tomando una buena decisión, no es joda meterse en un quirófano en este momento, pero lo necesito”.

En las historias, Ivana prometió realizar una charla on line con su cirujano y luego publicó: “Es una decisión que tomo sobre MI cuerpo y MI vida. Y realmente nadie puede decirte más que VOS, lo que es MEJOR PARA VOS”. A lo que le siguió una postal con tono humorístico en la que escribió: “Chicos, no están bien”.