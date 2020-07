Ivana Icardi se defendió de las críticas que recibió en las redes sociales tras subir 14 kilos

Luego de participar y ser una de las favoritas del reality español “Supervivientes”, Ivana Nadal bajó 14 kilos por las condiciones extremas que imponía la competencia. La falta de comida y los exigentes entrenamientos no daban respiro a la hermana de Mauro Icardi.

Sin embargo, una vez finalizado el ciclo la ex Gran Hermano se relajó y volvió a subir a su peso original detalle que los haters no perdonaron y se lo hicieron saber con comentarios negativos y desagradables.

Cansada de las críticas, Ivana realizó un posteo en sus redes sociales y se refirió a la situación: “Desde que llegué de la isla no he parado de leer comentarios como: te tienes que cuidar, no engordes, que no te pase factura el efecto rebote…¿Les soy sincera? Después de estar 3 meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que moría y no podía comer”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Quizás lo hice de manera incontrolada. Mea culpa. Yo también me he machacado un poco algún día que otro, porque obviamente había quedado con un cuerpo mucho más tónico y estilizado y en mes y medio volví a mi cuerpo de siempre (el que no se priva de nada).. ¿Que he engordado? Sí, recuperé todos los kilos que perdí y más.. pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio”, comentó.

Luego Icardi aseguró que está llevando una vida más sana y entrena algunos días a la semana: “Incluso estoy haciendo un poco de ejercicio, sin privarme de nada, solo sin pasarme (sobre todo con lo dulce)… Si con algo me quedo de todo esto es que los extremos no son buenos, ni lo poco, ni la exageración.. Así que, como todo en la vida consiguiendo el equilibrio seguro que lo voy a llevar mejor”, concluyó despreocupada.