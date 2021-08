Ivana Icardi fue mamá de una niña: ¿Cuál fue la reacción de los tíos Wanda Nara y Mauro Icardi?

Iavana Icardi, hermana de Mauro Icardi y cuñada de Wanda Nara, fue mamá de una niña a quien le puso de nombre Giorgia. La mediática está en pareja con Hugo Sierra, a quien conoció en el reality Supervivientes.

La hermana del jugador del PSG fue mamá por primera vez y tanto Mauro como Wanda no se manifestaron al respecto, al menos en redes sociales. Es que incluso desde el embarazo se sabía que no habían reconstituido la relación que se rompió cuando la joven ingresó a una de las ediciones de Gran Hermano, algo que molestó principalmente a la modelo.

Ivana dio a luz en un hospital de Palma de Mallorca. La influencer recibió el alta este lunes y cuando se retiraban del centro médico junto a su pareja, reveló que la pequeña se parece al papá. “Por ahora se parece al padre”, se la escucha decir en un video que publicó la revista Hola.

“Muchísimas gracias a toda la gente que me ha mandado un mensaje y aún no le he respondido”, dijo Icardi. “Gracias a todos ustedes que están siempre pendientes y me ponen contenta. Les mando un beso enorme. Estamos muy felices”, cerró el mensaje que les envió a sus más de 980 mil seguidores.

Ivana y Hugo Sierra se enamoraron en el reality de España Supervivientes 2020. Allí se enamoraron y comenzaron a un romance que pocos creyeron al principio, ya que se hablaba de una movida de prensa. En medio de los rumores rompieron, pero una vez que terminó el programa volvieron a apostar al amor y concibieron a la primera hija de la pareja.