Invitada en “Debo decir”, Viviana Canosa habló sobre el presidente y la vez que la relacionaron amorosamente con él

Siempre confrontativa, Viviana Canosa dio un programa para no perderse en América, cuando visitó el piso del programa Debo decir. Tomándose en serio la pauta, la periodista se animó a revelar detalles íntimos de su vida amorosa, así como criticar al presidente y su gestión.

El conductor, Luis Novaresio, comenzó recordando su incidente con el dióxido de cloro para eliminar los bichos. Ella seguro que después de cada reunión toma whisky, pero no estaba preocupada más allá. “Pasan tantas cosas en la Argentina, que me van facturando todos los días una nueva. Yo no me lo propongo, porque hay gente que piensa que yo me propongo provocar. ‘Ahora voy a decir tal cosa y tengo pensado tal otra...’ ¡Y no! Me sale como algo natural y genuino”, confesó sobre su forma de informar.

Luego de una apuesta en vivo, que involucrada “siete años de mal sexo”, la conductora de Viviana con vos confesó que se le ha dificultado conocer a alguien en pandemia: “Estoy como muy selectiva, porque a la vez la pandemia del coronavirus me genera una cosa de decir: ‘Cuidado’. Pero no aparece un tipo que yo diga: ‘Me volvió loca’”.

Sus palabras para el presidente y su gestión

Pero el plato fuerte llegó cuando inició con su discurso contra el gobierno y el mismo presidente, diciendo que estaba “muy enojada” con el dirigente, además de parecerle un “gobierno sin jerarquía” y “desprolijo”. “Me enojan todas las desprolijidades. Y, además, el manejo de la pandemia, la pobreza y todo lo que pasa”, dijo refiriéndose a la situación con Carlos Zanini.

“Básicamente, si me preguntás por Alberto Fernández, ya su palabra para mí no tiene valor. Y lamento que me pase eso. Nada de lo que diga me da credibilidad. Y me encantaría que de un giro, un cambio. Pero no le creo”, dijo luego sin ningún filtro.

Antes, le habían consultado sobre la supuesta relación que había tenido con el presidente. “¡Dicen que salí con todos!”, contestó Canosa. Luego de asegurar que realmente no tuvo nada con Fernández, explicó que ya había sido vinculada con “un montón de gente”. “Al principio sí me jodía. Porque, además, el día que se dijo que supuestamente salía con Fernández, estaba por subir al ascensor y me empezó a estallar el teléfono”, contó sobre el momento en que salió la noticia de su “romance”.