Interpretación de los sueños: ¿Qué significa soñar que te casás?

Si al dormir soñaste que te casabas y ésto te dejó pensando, es probable que estés buscándole una explicación a este sueño. Como en cada una de las interpretaciones, dependerá del contexto y la situación en la que se dio éste sueño y de allí se desprenderá su significado positivo o negativo.

Por lo que será muy importante concentrarse en recordar los detalles del sueño y también en lo que ocurre en tu entorno con el fin de determinar su correcta interpretación.

Si estás planeando tu propio casamiento, si alguien cercano se casa o si has hablado del tema con frecuencia en las últimas semanas, es probable que este sueño no represente nada en particular más allá de una asociación entre alguna experiencia real y reciente. Pero si este no es el caso, entonces llega el momento de encontrar el significado.

Hay que tener en cuenta que cada caso es diferente, ya que cada uno de nosotros vive una experiencia totalmente diferente cuando nos enamoramos. Por lo que éstas son interpretaciones que se hacen de acuerdo al registro de casos similares que proporcionan este tipo de significados a lo largo de los años.

¿Qué significa soñar que me caso?

El significante de una boda frecuentemente implica compromisos, y dentro de ellos sus consecuentes o significantes subyacentes: responsabilidades, sujeciones, familias, renuncias, legalidades, formalidades, cambios y otros tantos muy particulares.

Por lo que soñar que te casas simboliza principalmente el cambio, la llegada de nuevos sucesos o personas que te empujarán a hacer cambios en tu rutina. Y puede estar implicado al deseo inconsciente por contraer matrimonio.

Si en el sueño estabas feliz y emocionado por la boda esto anuncia cambios positivos, alcanzarás alguna meta que te has trazado o te está por ocurrir algo positivo.

Si por el contrario estabas triste, esto refleja que hay alguna situación que debes atender por qué te está generando frustración o enfado. También se trata de una advertencia respecto a alguien de tu entorno que podría ser hipócrita con vos.

Cuando sueñas que te casas pero estás soltero y sin pareja puede representar tu deseo de encontrar una relación estable. En cambio, si ya estás casado, quiere decir que es momento de hacer cambios y renovar tu relación, puede ser una señal de que deseas escapar de tu realidad.

Soñar con el casamiento.

Es importante visualizar quién era el novio o la novia

Cuando la persona con la que te casabas es un extraño, es una señal de que llega el momento de hacer cambios en tu vida, apostar por conocer gente nueva, ser más sociable y vivir nuevas aventuras.

Si era una persona mayor esto puede ser señal de alguna enfermedad o suceso negativo que está por venir, también puede interpretarse como el miedo a envejecer sin pareja o a la soledad. Si por el contrario el mismo es joven representa renovación y cambios favorables en tu vida.

Si sueñas que te casas con tu ex significa que ya has conseguido procesar tu relación anterior y aprender de la misma.

¿Qué significa soñar que te vas a casar pero no te casas?

El deseo latente pero inconsciente del sujeto no es la boda, sino que el escape de este evento. Quizá esto se relacione al temor a sus significantes subyacentes (responsabilidades, cambios, sujeciones) que también son inconscientes.