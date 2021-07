Internaron nuevamente a Mercedes Ninci y contaron que estuvo en terapia intensiva

Cuando Mercedes Ninci visitaba el piso del programa de Mariana Fabbiani, “Lo de Mariana”, sufrió un ataque de nervios que la hizo quebrarse al aire. Luego de ese episodio, hoy confirmaron que la periodista debió ser internada en el Fleni para realizarse algunos estudios tras presentar un fuerte dolor de cabeza. Según informaron, hasta debió pasar por terapia intensiva.

Ninci se ha estado comunicando con Pia Shaw, de Los Ángeles de la Mañana, que puso al aire el audio que le habían enviado. “Me sacaron de terapia intensiva, estoy en una habitación común”, se escucha. : “Estoy media destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100 por ciento, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza, no sé. Estoy desesperada por trabajar”, explica sobre la situación en la que ase encuentra.

“Ella me cuenta que tiene una cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción”, explicó la angelita a las demás panelistas.

Ángel De Brito recordó entonces el episodio de la semana pasada: “Mercedes, el otro día al aire cuando se empezó a descomponer y a sentirse mal y a tener un fuerte dolor de cabeza, sintió que estaba teniendo un ACV”. Y agregó: “Ella sentía que se moría, dijo ‘me muero, me muero, intérneme”.

Cefalea Vascular, el mal reversible que sufre Mercedes Ninci

En el piso de LAM invitaron a un neurólogo para que pueda explicar el cuadro por el que ha debido ser internada la periodista. Alejandro Anderson explicó que Ninci tiene una “cefalea vascular”.

“En el cuadro de Ninci sentís que te explota la cabeza. Es una pérdida de la regulación del diámetro de tu cerebro por un tiempo. Es reversible”, dijo. Agregó que además es un cuadro clínico que en más de una ocasión se presenta en mujeres de entre 40 y 50 años. “Esta patología podría aparecer por varios motivos, uno de los más comunes: el estrés”, terminó diciendo el neurólogo.