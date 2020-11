Claudia Lapacó debió ser internada de urgencia en el Hospital Pirovano ya que fue encontrada con pérdida de conocimiento adentro de su auto, en el barrio de Belgrano, donde ella vive.

La artista de 79 años se descompensó en la mañana de este miércoles, sus vecinos la hallaron en mal estado e inmediatamente llamaron al SAME para que la atendieran. Cuando los especialistas la revisaron, decidieron llevarla de manera urgente al centro médico.

“En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”, dijo Luis Ventura en “Informado por todos”, el ciclo de América de Guillermo Andino.

Una vez en el hospital, a la artista le realizaron los estudios correspondientes para ver su cuadro de salud en general y averiguar el motivo de su desvanecimiento. En las próximas horas se espera que el equipo de profesionales comunique novedades.

En una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli, Lapacó relató hace un tiempo atrás: “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.

Además, confió que tenía un proyecto laboral para cuando terminara la cuarentena y pudiera volver al teatro, cuestión que le servía de ayuda para poder pasar el tiempo feliz y ocupada, a pesar de la distancia de su familia.