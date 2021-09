Insólito: Emilia Attias recorrió más de 20 escuelas para elegir la indicada para su hija Gina

Cuando se convirtió en mamá de Gina, su primera y hasta el momento única hija con el Turco Naim Sibara, Emilia Attias se propuso estar lo más presente posible en la crianza de la nena, que actualmente tiene cuatro años. Por eso, elegir una escuela fue todo un tema para ella.

“Visité más de 25 colegios, desde que ella era muy chiquita. Me tomé mucho tiempo en entender un poco las propuestas educativas y las pedagogías que tenían disponibles en Buenos Aires. Decidirse por un colegio no es algo menor”, reveló la actriz en un vivo de Instagram.

Finalmente, decidió que las mejores opciones eran las escuelas que utilizan el método Waldorf o Montessori, sin embargo, Gina va a otro tipo de institución. “Ahora no está yendo a un colegio de ese estilo, pero sí asiste a uno con una visión bastante abierta, aunque académicamente más tradicional. Tiene valores de evolución social que me parecen interesantes y siento que aportan mucho”, explicó la ex Casi ángeles.

Asimismo, la rubia señaló que siempre fue “rebelde al sistema” y se siente muy identificada por la lucha feminista, motivo por el que le interesa que su hija tenga todas las herramientas para poder manejarse libremente a futuro. “La voy a acompañar en contextos donde se entere de la lucha que tuvieron algunas mujeres para reivindicar por qué hoy goza de los derechos que goza. La educación feminista ya es parte de mi personalidad como mamá”, concluyó.