Insólito: Carmen Barbieri se puso bótox en la cara en vivo pero le hizo pedido especial al cirujano

La técnica de aplicarse bótox en la cara no es nueva, mucho menos para los famosos, a quienes ya no les da vergüenza admitir que acuden a esta “ayudita” para disimular las arrugas. Incluso, Carmen Barbieri mostró en vivo cómo el cirujano la atendía,

La conductora de Mañanísimas (Ciudad Magazine) compartió con la audiencia del programa cómo le ponían bótox en la frente y en las “patas de gallo”, donde el médico consideró que las arrugas propias del paso de los años se notaban un poco más.

La capocómica se mostró nerviosa por tocarse la cara. Si bien confesó que ya lo ha hecho antes, tenía miedo de que le doliera, pero el cirujano la tranquilizó. “No va a doler, esto te va a gustar, porque es una anestesia vibratoria”, le advirtió.

Luego, el profesional le dio un utensillo vibrador para que se lo coloque en el mentón. Esto ayudó a evitar ponerle anestesia y a que Carmen no sienta el dolor de los pinchazos.

Carmen Barbieri se puso bótox en vivo.

La actriz contó que ella quería ponerse bastante para lucir sin arrugas, pero el cirujano no se lo recomendó por su profesión. Esto es para no perder las expresiones que necesita que sean visibles a la hora de actuar o de imitar a algún personaje.

“Él siempre me dice ‘Carmen no te puedo poner tanto la cara tan lisa, como a veces le pongo a algunas modelos, porque vos trabajás con tu cara’”, contó.

“Él me aclara ‘sino después no te ponés reír’. Pero yo le pido que me saque las pata de gallo”, reveló acerca del trato que hizo con el médico.

El cirujano explicó que el efecto del bótox le va a durar aproximadamente seis meses. Y los primeros resultados de la aplicación van a ser visibles en cinco días y totalmente efectivos en 15.