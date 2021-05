Insólito: acusaron a Paulina Cocina de racista por hablar de un tipo de zapallo

En la mañana de este jueves Paulina Cocina se convirtió en tendencia por una insólita razón. Ocurre que la cocinera empezó una campaña para que los verduleros bonaerenses entiendan que las personas del interior la llaman “coreanito” a los zapallos anco o anquito.

Ocurre que en varias provincias del interior, como Mendoza, se le llama zapallo “coreanito” pero cuando una persona pregunta por un “coreanito” en Buenos Aires no siempre comprenden.

Lo mismo ocurre con el pimiento/morrón o camote/batata. Son diferentes formas de nombrar una misma verdura.

Sin embargo, la iniciativa de la influencer fue muy mal recibida y la usuaria Ohayolily hizo un fuerte descargo en Instagram donde acusó a Paulina de racista por su forma de referirse al zapallo.

“Sinceramente, al principio no me parecía lo más grave del mundo. Pero mientras más historias hacía, más alevoso me parecía el “coreanito”. Sumado al hecho de que empezó a agregar “estadísticas” (me hace recordar a cuando los pensamientos racistas y prejuiciosos buscaban respaldo científico, como estadísticas…) Argentina es un país muy cargado de racismo y NO necesitamos más”, expresó la joven en Instagram.

El descargo de Paulina

Tras las repercusiones, la cocinera usó sus redes sociales para anunciar que la “competencia” había quedado suspendida y realizó un pedido de disculpas.

“Les cuento muy honestamente lo que me pasa a mi con esto. Me cuesta un poco verlo pero también pienso que no siendo yo una persona racializada, el hecho de que cueste o que no pueda ver no es excusa suficiente para decir ‘no me importa’”

“Creo que nadie entiende que esto está hecho con una mala intención. Los gentilicios son super utilizados en la cocina: el calabacín italiano es el zucchini, la sopa inglesa, etc”, agregó.

“El fin era hacer recetas con calabaza pero cuando pasa algo así no está bueno. Me deja de divertir en lo personal”, explicó y dijo que en algún otro momento hará las recetas.