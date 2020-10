Ingrid Grudke estrenó bikini y reveló los secretos para estar como ella

La llegada de la pandemia por el coronavirus impidió a muchas personas viajar por Argentina, pero Ingrid Grudke logró conseguir que le autorizaran trasladarse hasta Misiones para despedir a su padre que falleció luego de una larga enfermedad.

Instalada en su ciudad, la rubia comenzó a recuperar vínculos perdidos y a reencontrarse con muchos seres queridos, además de descansar y realizar sus trabajos a distancia.

Ingrid Grudke se probó la bikini

Activa en las redes sociales la modelo comparte impactantes producciones fotográficas y, esta semana la rubia se probó una pequeña bikini y compartió con sus seguidores algunos secretos para estar tan bella y saludable como ella: “Buscando mi mejor versión. Se acerca el verano y todos nos queremos ver bien, en la playa, en pileta o en casa. En mi caso, no hay secretos más que la constancia de comida sana, basada en verduras, legumbres, carnes y frutas. No como dulces porque no me gusta, no gaseosas, no alcoholes, no fritos. A esto sumo mi rutina de gimnasia”, comentó Grudke.

El posteo alcanzó más de 38 mil reproducciones y cientos de mensajes admirando la figura de la modelo de 44 años que se mantiene bella y vigente en el mundo de la moda.

También Ingrid recordó en esta fecha especial a su hermano Fredy fallecido hace cinco años. En una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live” la modelo comentó: “Cuando pienso en él me da alegría. Era una persona de mucha luz y alegría. Cuando él se fue, la mitad de Oberá estuvo en su velorio. Hubo donaciones a los hogares en su nombre. Son cinco años que ya no está y era mi hermano menor”, comentó emocionada.