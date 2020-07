¡Infernal! Romina Malaspina se filmó con una micro bikini y dejó a sus seguidores con la boca abierta

Romina Malaspina no para de sorprender con sus fotos y videos que dejan boquiabiertos a sus seguidores de Instagram. Esta vez, la modelo se filmó con efectos en su casa durante la cuarentena y calentó el ambiente..

Lo extraño fue que este video no lo publicó en su cuenta madre sino en su “cuenta secundaria”, a la cuál pocas personas tienen acceso o se percataron de seguirla.

En su cuenta de Instagram, Romina Malaspina tiene más de 2 millones de seguidores pero esta alternativa no llega al millón. Allí publicará fotos, videos y consejos sobre el cuidado de su cuerpo y la alimentación, y dará un plus de intimidad que muchas veces no publica en el otro perfil.

Este es el caso de uno de sus últimos posteos en los que se filmó frente al espejo con una micro bikini azul y negra que dejó ver su lomazo de cuerpo entero.”No es posible que tengas tanta hermosura y sensualidad encima”, le dijo uno de sus fieles seguidores al ver la publicación.

Después de pasar unos días de incertidumbre y cuarentena obligatoria por haber estado en contacto con Andy Kusnetzoff, quien dio positivo de coronavirus, Romina Malaspina retomó su vida habitual y sus salidas en el noticiero de Canal 26.