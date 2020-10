Inesperado: Barby Franco reveló que Burlando no la sigue en Instagram y que ella lo bloqueó

En las últimas horas, la modelo Barby Franco posteó en Instagram una foto súper sexy que la muestra de espaldas y luciendo un conjunto de ropa interior con transparencias, tras contar que superó una fuerte crisis de pareja con Fernando Burlando en el aislamiento.

El posteo de Barby Franco en Instagram

La modelo y panelista habló en el programa “Pampita Online”, ciclo del que forma parte, sobre la postal que compartió en las redes. Y cuando Pampita le preguntó qué había dicho Burlando sobre la imagen, la joven blanqueó que tiene cero contacto con su pareja en el mundo 2.0.

“Burlando todavía no vio la foto. Tuve un montón de comentarios desubicados, irreproducibles. Yo a Burlando no lo sigo porque me aburre su Instagram. Aparte lo había bloqueado en un momento... No sé si me sigue él, me parece que él no”, sentenció.