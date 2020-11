Al comienzo de la cuarentena y como otras parejas del mundo del espectáculo, Hernán Drago convivió con su ex mujer para no estar alejado de sus hijos durante la etapa de aislamiento obligatorio.

En “Pampita Online” (Net TV) Drago fue consultado de sus meses sin relaciones sexuales y el modelo dijo: “Y… desde antes de la cuarentena. 100 días y un poquito más también porque yo había viajado el exterior”.

Redes de Hernán Drago

Con el paso de los meses y su participación en algunos programas de televisión la convivencia se terminó y una nueva vida comenzaba para el modelo hasta que supo que tenía Covid 19.

Recuperado y con una activa participación en “Bienvenidos a Bordo” (El Trece) Hernán Drago afirmó a PrimiciasYa que las cosas en su vida cambiaron y que está conociendo a alguien: “Se revirtió la situación sexual, no sería natural y no sería normal seguir sin sexo más de 100 y picos de días… Estoy feliz. Eso ya es suficiente. Que la gente entienda si estoy o no en pareja según mi respuesta”, comentó.

También Drago se refirió a su relación con Alejandra Maglietti con quien se lo vinculó en algún momento: “Se habló de ella, pero no fuimos a tomar nada aún... El otro día con la excusa de que teníamos que hacer un trabajo los dos vía zoom, hablamos únicamente de lo laboral. Pero eso no quita que estén abiertos los cafés y algún día se dé”, finalizó dejando abierta la puerta a la panelista de “Bendita” (El Nueve).