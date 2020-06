¡Indignado! Tenembaum criticó a los conductores del noticiero de Telefé por su test de Covid-19 en vivo

Este jueves, Ernesto Tenembaum comenzó su programa de radio “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” (Radio Con Vos) criticando la actitud de Cristina Pérez y Rodolfo Barilli que mostaron en vivo los resultados de sus test de coronavirus.

Luego de repasar las figuras del espectáculos contagiadas luego de participar en el programa de Lizy Tagliani, Tenemnaum comentó: “ Eso demuestra cómo funciona el foco; si hacés un programa con cuatro invitados como Almorzando y La noche de Mirtha, o PH, por ahí no contagiás, en cambio si hacés uno con 60... Eso merece una reflexión, no quiero cargar sobre eso, pero fue una barbaridad”, arrancó el conductor de radio.

Luego se detuvo en un programa en particular y lanzó una filosa opinión: “Ayer se hicieron el hisopado en vivo Cristina Pérez y Rodolfo Barili, no me parece nada de buen gusto. Es buscar el rating, ver cómo les va. Es una cosa lamentable”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Son cosas que se le ocurren a los cráneos de la televisión, que lo son. El noticiero de Telefe no deja de batir récords. Me parece demasiado”, concluyó Ernesto Tenembaum sobre los conductores quienes al final del programa comunicaron que estaban sanos.

Hace unos meses Santiago del Moro hizo lo mismo en televisión y en el mismo canal y por su acción quedó en el ojo de la tormenta y fue criticado en las redes sociales como en otros programas de televisión.