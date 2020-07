¡Indignada! Yanina Latorre insultó a Marina Calabró y a Diego Leuco por hablar de su hija

A pocos días de que comience el programa de Marcelo Tinelli, “Cantando por un Sueño” (El Trece), ya comenzaron los escándalos y rumores sobre algunos de los participantes y de los jurados.

En este caso puntual, Yanina Latorre estalló de furia al enterarse de algunos comentarios de Marina Calabró y Diego Leuco en el programa radial “Lanata Sin Filtro” sobre la participación de Lola Latorre y su compañero Lucas Spadafora.

Sin medias tintas, la mujer de Diego Latorre disparó: “Mariana Calabró y la put@ que la parió. Hoy no estaba Lanata estaba Leuco que no sé porque verg@ antes me quería y ahora me odia. La pelotud@ de Mariana Calabró, porque lo único que le puede decir es que es una pelotud@, decía que los chicos de redes deben quedarse en las redes y la gente de tele es la gente de tele. Mariana Calabró a ver Googlea: Lucas no es un chico de redes nada más, tiene 19 años y es actor, cantante y bailarín”, empezó diciendo Yanina en un vivo de Instagram.

Luego agregó: “Pedazo de pelotud@ que parte no entendiste que la gente empieza en la tele no importa de dónde viene. Si no te dan la oportunidad de entrar a la tele ¿Cómo carajo entrás? Yo entiendo que ella un día con sus tetitas prominentes entró en la tele a trabajar al igual que yo y salí del Twitter. Lo bardeó a Lucas, estoy indignada: le voy a prender fuego la casa”, agregó.

Después también habló de Diego Leuco: “Es un inútil, es el hijo del padre que también es periodista, dijo: “Ay a Lola Latorre la llaman por la madre. Porque si está Lola va la madre un hace quilombo”. Lola hizo un Bailando entero, decime un quilombo que yo haya hecho ahí, Me dejé forrear todo el año, Tinelli me trato de pelotud@ y yo muda”.

Ángel De Brito, como mero observador quiso poner paños fríos a la disputa virtual y comentó: “Lo que dijeron fue todo a favor de Lola, para mi entendió mal”. Sin embargo, Yanina no se dio por vencida y finalizó diciendo: “Marina le tiro mala onda a Lucas. Y Leuco, como siempre, a mí. Desde hace un tiempo que lo viene haciendo”.