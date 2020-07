¡Indignada! La bronca de Karina Jelinek contra Yanina Latorre tras revelar que la modelo tiene novia

Días atrás, Karina Jelinek confirmó su participación en Cantando 2020. En un principio, la modelo generó revuelo al pedir que le cambien al compañero de certamen, tras manifestar incompatibilidad para cantar juntos.

Este jueves, en LAM ahondaron sobre la misteriosa vida amorosa de la modelo, quien desde que terminó escandalosamente su matrimonio con Leonardo Fariña bajó el perfil mediático y mantuvo en reserva los asuntos vinculados a su corazón.

Fue Yanina Latorre, panelista del programa que afirmó: “A mí me dicen que vive con una mujer, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró”. Andrea Taboada, otra de las “angelitas” confirmó la misma información.

A raíz de esto, Jelinek no dudo ni un segundo en responder y a través de su cuenta de Twitter disparó con munición gruesa contra la esposa de “Gambetita”: “Estoy indignada! Que se meta así en mi intimidad @yanilatorre”.

Y continúo: “Siempre me cayó bien , encima dijo que por esto ahora tendré previa en el Cantando. Siempre tuve buenas previas en bailando y cantando , fui la pionera. No necesito un entredicho para eso.”

No caben dudas que este mensaje traerá consecuencias, porque sabemos que Yanina no es de las mujeres que se quedan calladas y seguramente le responderá via twitter o en el programa de El Trece a la modelo.