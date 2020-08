Indignada con el rumor que la vincula a Tinelli, Laurita Fernández salió a responder en Twitter

Luego de que Rodrigo Lussich afirmara este viernes, en su sección “Los Escandalones” (América), que Marcelo Tinelli tendría un romance con Laurita Fernández, la conductora de “Cantando por un Sueño” (El Trece), la ex de Nico Cabré salió a defenderse desde su cuenta de Twitter.

“No solo está instalado sino que lo repiten como un mantra. Sobre todo, y siguiendo tu línea, a la hora de atacarla a ella como diciendo ‘y sí, está con Tinelli’, como si Laurita no tuviera suficiente mérito para conducir un programa de esas características. Seguramente con Laurita no pasa nada pero es el rumor instalado. Tal vez Tinelli tendría que salir a aclarar su situación”, planteó Lussich en la tarde de América.

Jorge Rial sostuvo que sin saber mucho del tema se notaba “mala onda” con la rubia dese varios frentes, como el caso de Moria Casán que la maltrató en vivo: “Ahora podría llegar a entender cierto ataque que hay sobre Laurita, ahora más que nunca. No me extrañaría que algunos digan que llegó donde llegó por estar con alguien. Es muy machista, pero también muy de envidia femenina”.

Cansada de siempre estar en el medio de los escándalos, Laurita escribió en Twitter: “No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es mentira. Indigna tener que aclarar estas cosas”, escribió la bailarina y recibió el inmediato apoyo de famosos y fanáticos.