¡Indignada! Cinthia Fernández criticó el posteo de Ivana Nadal sobre los políticos y las vacunas

En las últimas horas, Ivana Nadal estuvo otra vez en el centro de atención y de ciertas críticas ya que a través de su cuenta de Instagram compartió la imagen de un cuerpo humano junto a la frase: “Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político y vacuna del mundo”.

La historia que compartió Ivana Nadal

A raíz de este comentario, muchas personas la cuestionaron y una de ellas fue Cinthia Fernández, panelista de “El show del problema”, que criticó el polémico posteo de la modelo en sus redes que generó gran repercusión.

En el programa de El Nueve, Fernández expresó: ”¿Esta chica no se iba a vivir al exterior? Uy, no sé que está pensando. ¡Denle un vuelo privado por favor! Yo no sé si está consumiendo algo o qué”, comenzó la panelista.

Y añadió contundente: “Después se queja de que la matan. Y, bueno mami, si decís cada pelotudés bancátela. No es un mensaje consciente”.

Y ante la exposición de Silvina Luna, Fernández amplió: “Pero viene de trastada en trastada esta chica. Cuando dijo que había que soltar la muerte de una hija, la salieron a matar. ¿Está leyendo un libro de Osho de cabotaje?”.