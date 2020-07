¡Indignada! A Cande Tinelli le censuraron un posteo en Instagram y la mediática explotó de ira

Hace unos días Cande Tinelli manifestó en sus redes sociales la sensación de soledad durante la cuarentena y, de manera solapada, dejo entrever que necesitaba del calor de otro cuerpo para satisfacer sus necesidades.

Frente a un espejo y con una mano casi metida en sus genitales, la hija de Marcelo Tinelli “pedía pista” en medio de una pandemia que tiene paralizado al mundo.

La red social le "bajó" una publicación.

Frente a este posteo, la red social Instagram tiene estrictas reglas acerca de las publicaciones que son más susceptibles de recibir algún tipo de denuncia o no respetar con las reglas de la comunidad y recibir la baja de la red social. Muchos de estos posteos tienen connotación sexual, exhibición o que simplemente sueñe ofensivo.

Esto le sucedió a Cande Tinelli quien se manifestó molesta por la baja de sus fotos: “Me censuraron esta publicación y me parece gracioso porque no entiendo que tiene de sexual y a la vez me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente”, comenzó diciendo Lelé en referencia a su publicación.

“Me tienen podrida que la cola, que las lolas, solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso”, concluyó la joven muy enojada.