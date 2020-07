¡Increíble! Lourdes Sánchez será abuela

Este martes José María Listorti presentó en su programa de El Nueve “Hay que Ver” un enigmático que sorprendió a todos los televidentes.

Según el conductor la hija de un famoso de la televisión está embarazada y, en unos meses, lo convertiría en abuelo.

“La abuela es actriz, la abuela es bailarina, la abuela es panelista. La abuela es de todo. A la abuela la queremos, más o menos ”, dijo el compañero de Denis Dumas en el enigmático del programa.

Luego de varios minutos y otras notas de por medio, Listorti terminó develando el misterio cuando comentó: “El que va a ser abuelo es el Chato Prada. Su hija, Flopy, está embaraza de tres meses”.

Lourdes Sánchez, pareja del productor de Marcelo Tinelli dijo: “Va a ser un abuelazo”. A lo que Listorti sumó: “O sea, Lourdes va a ser abuela”.

Inmediatamente la morocha comentó: “No, no, a mí no me pongan ese título”, y manifestando la alegría reinante en la familia agregó: “Estoy re contenta porque sé que lo deseaban muchísimo. Ella se casó el año pasado con Gus, que es lo más, y que va a ser un súper papá. Valentín lo ama. Lo rebuscaron y toda la familia está feliz”.