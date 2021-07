Impresionante: Adabel Guerrero mostró orgullosa la remodelación de su casa y un sueño cumplido

Desde hace un tiempo Adabel Guerrero decidió dejar para siempre la ruidosa Ciudad de Buenos Aires, en donde había vivido en departamentos por 13 años, para mudarse a un country privado en donde la rodea la vegetación. Pero además de las valijas, la modelo debió hacer una remodelación completa a la casa donde se trasladaron con su marido y sus hijos. Finalmente puede mostrar los resultados finales de un arduo trabajo.

Desde un principio eran varios los requisitos que había que tener en cuenta, como todos los pedidos que le hizo su hija Lola, de dos años. Obviamente, también estaban en cuenta algunos de los gustos de sus tres hijastros, que su pareja Martín Lamela tuvo de su matrimonio anterior, Claudia Escobar.

La familia completa.

En realidad, la gran sorpresa vino cuando hace un tiempo la panelista confesó que iban a convivir todos juntos, incluida la ex pareja de Lamela. Al convivir varios meses, se priorizaron por sobre todo los espacios grandes, clave para no generar tensiones en el ambiente. Si todos están cómodos, las peleas no abundan.

Como características de su nueva casa, hay enormes espacios con sillones y comodidades por el living, sumándole las ventanas y la luz natural para dar sensación de calidez y ayudan a convivir con el exterior. Para la parte de afuera, se puede ver una piscina tentadora, que miles de veces Adabel presume por las redes.

Sin embargo, el mayor sueño de la modelo ya pudo cumplirse: una vida al aire libre para su hija. Ahora, Lola pasa todas las tardes paseando por el country en donde viven.

El espacio de Adabel en su casa

Entre sus espacios preferidos, la actriz que participa en SEX cuenta que se dedicó especialmente en generarse un placard/escritorio/maquillador. La renovación fue increíble: cambió el placard por unas enormes puertas de vidrio corredizas, divididas en tres zonas, que esconden sus zapatos, carteras y atuendos, además de un maquillador y un pequeño escritorio para cuando lo necesite.

“¿Les gusta como quedó mi placard/escritorio/maquillador? ¡Todo en un solo mueble! Me encanta porque queda todo tras los espejos y siempre va a estar ordenado. Hice realidad una de mis locuras”, cuenta emocionada por las redes.