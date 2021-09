Implacables palabras de un famoso pastelero sobre Damián Betular antes del estreno de Bake Off Argentina

Hoy vuelve a la pantalla Bake Off Argentina, el reality que busca al mejor pastelero amateur del país. Luego de dos ediciones exitosas de Masterchef, Damián Betular se convirtió en una de las grandes revelaciones del reality y es muy querido por el público.

Osvaldo Gross es el director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y tiene más de 30 años de carrera en la gastronomía. El pasteleró conversó con un medio nacional y criticó a Betular y la fama que dan los realities de cocina.

Osvaldo Gross

Primero, se refirió a los realities como Bake Off, Gross aseguró: “Abren la cabeza en ese sentido y también enseñan la dificultad para lograr un producto. Porque ahí, justamente mostrando las fallas, el público se da cuenta de que no es tan fácil. Se pone de manifiesto el trabajo que hace el pastelero y se entiende el porqué del precio de esos productos, las horas que se invierten en que queden perfectos”.

Luego, tocó el turno de hablar de su colega, Damián Betular, y no fue muy amable con sus palabras: “Es un buen pastelero pero hay cientos como él en la Argentina. Eso es lo malo de los realities, que muchas veces se empiezan a crear estrellas a partir de la aparición en la pantalla abierta y hay mucha gente súper talentosa que hace el trabajo muy anónimamente y les cuesta mucho más abrirse camino, inaugurar un negocio, triunfar y demás. Desde ese punto de vista, es muy injusto para ellos”, agregó.

Damián Betular

Osvaldo fue profesor de Betular y muchos lo comparan con él: “A mí me han escrito y me han dicho: si le diste clases a Betular, entonces sos bueno. Se pone al revés la frase. Y no es que él sea bueno porque yo le di clases. Él hizo una carrera fantástica, en hoteles. Lo admiro profesionalmente. Tanto como resuelve su lugar como chef ejecutivo del Hyatt (de donde me echaron), como su destreza para las cámaras”.

“Pero a veces ese endiosamiento trae mucho descontento en gente que labura mucho y precisa un mimo. No todo se tiene que concentrar en tres o cuatro cabezas”, cerró finalmente Gross.

Hoy, comienza Bake Off Argentina 2021

Bake Off

Paula Chaves vuelve a conducir el desafío que reúne a pasteleros de todo el país, el cual tiene en la mesa de jurados a los talentosos Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen. Además, de Dani La Chepi quien fue anunciada como la host digital que mostrará qué sucede en el detrás de escena.

Mientras todos queremos ver el arranque de “Bake Off Argentina 2021”, Betular confió algunos detalles de cómo será esta tercera temporada que será más determinante que la anterior, en la que Samanta Casais debió ser removida del puesto ganador porque ya contaba con experiencia profesional en el mundo de lo dulce.

El chef y pastelero que la rompió con su actuación en “Masterchef Celebrity” hizo una comparación entre ambos programas culinarios y rescató el talento que hay en Argentina: “El Celebrity ya tiene su personaje instalado, lo que es lindo acá es que el casting es maravilloso, hay una cantidad de oficios y perfiles súper distintos que son increíbles”.

En una charla con la Once Diez compartió detalles de los participantes: “Hay gente que nació en el 2000, tenemos uno de 18 años. Pero me llamaron mucho la atención todos, porque los oficios que tienen, no tienen nada que ver, y la gente llega a la pastelería de otras formas con Internet, con Youtube, es increíble cómo aprendieron la pastelería”.