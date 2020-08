Soledad Silveyra furiosa contra Jorge Rial

Imponiendo la agenda del espectáculo, Jorge Rial lidera cada tarde su programa “Intrusos” (América) en donde detalla la vida de los famosos y también realiza un rápido paneo por la actualidad y el coronavirus en Argentina.

También se sabe que el conductor tiene algunas diferencias con figuras del medio, pero en especial con Soledad Silveyra quien, hace poco reveló la verdad de la enemistad con Rial.

Todo comenzó en estos días porque Solita está promocionando junto a otras figuras, el nuevo ciclo de El Trece llamado “Mujeres” que comenzará en breve.

En ese contexto, la actriz se enteró que en “Intrusos” estaban hablando mal de ella y, en comunicación con Ángel De Brito en CNN Radio, se refirió a las razones que la llevaron a enemistarse con el conductor.

Silveyra dijo que la disputa viene desde el 2014 cuando ella era jurado del Bailando y, por ese entonces, Loly Antoniale era participante y además pareja de Jorge Rial aunque estaban en crisis.

La actriz comentó: “Yo, que googleaba y estudiaba todo, un día tiré una frase porque ellos se estaban separando. Entonces le dije a Loly algo como ‘hacete valer como mujer’”, recordó Solita y eso bastó para que la poca relación que existía con el padre de Morena Rial terminara de la peor manera.

“Rial al día siguiente publicó un tuit que decía ‘a Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'’”, recordó la rubia sobre los coletazos de su devolución en el programa de Marcelo Tinelli.

Luego agregó: “Me pareció de una crueldad tan enorme, excesivamente fuerte. Te estoy hablando del 2014. Me hizo un daño porque no podía dimensionar tanta crueldad”, aseguró la actriz.

“De ahí en más, creo que fui una vez al programa. Se rompió el vínculo. Y cada vez que me llaman digo ‘si está Rial, no’. Porque me pareció mucha crueldad. Una cosa es hacer una crítica, burlarte de alguien. Pero ese nivel de violencia contra nosotras, las mujeres, me pareció de mucha crueldad”, finalizó Solita.