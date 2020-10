Implacable: Charlotte Caniggia criticó a Cinthia Fernández por exponer a sus hijas en las redes

Como era de esperar el regreso de Charlotte Caniggia a la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) no fue para nada apacible.

Recuperada del coronavirus que la alejó del certamen de canto por unas semanas, la hija de Claudio Caniggia opinó de la renuncia de su hermano al programa, pero se centró en hablar de Cinthia Fernández y opinar sobre algo que suele hacer la ex de Martín Baclini.

Luego de aclarar que no se separó de su novio como se dijo, Charlotte comentó: “Yo no tengo fotos con mi novio, no quiero hacer pública mi relación. Y si tengo hijos, a mí no me va la famosa que todo el día graba a su hijo. Que dice ‘Oh, mi amor estás yendo al colegio’. Mi hijo tiene privacidad, no tengo por qué mostrárselo al mundo. Me parece súper mal la gente que hace eso”, comenzó diciendo.

Maite Peñoñori rápidamente le puso de ejemplo a Cinthia Fernández quien usa sus redes para compartir momentos con sus hijas: “Ella muestra a las hijas porque le garpa. Le garpa mostrar a la hija y decir ‘Ay, amor, estás en el colegio’. Dale, ¡no uses a tu hija, chabona! Y así un montón de famosas. Si tenés hijos, reservalos y cuando sean mayores de edad se muestran, y listo”, disparó Charlotte.

Finalmente y antes de irse un poco molesta, la hija de Mariana Nannis disparó: “Yo no grabo todo, la gente que graba todo me parece que es porque tiene un vacío adentro. Uno no tiene que grabarlo todo, la gente vive la vida”.