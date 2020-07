Impactante coincidencia entre Jazmín de Grazia y Filipa, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

El 4 de julio ya era una fecha muy significativa para Paula Chaves, es que en ese día, su mejor amiga dentro del mundo del modelaje, Jazmín de Grazia cumplía años. Pero ahora también se sumará para siempre el nacimiento de su tercera hija, Filipa.

Justo cuando la modelo fallecida en 2012 hubiera cumplido 36 años, la conductora y Pedro Alfonso recibieron a la pequeña a las 23 horas del día sábado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

A horas de la final de “Bake Off Argentina, el gran pastelero”, Paula dio a luz por parto natural a la hermana de Olivia (6) y Baltazar (4), quien pesó casi 5 kilogramos y ya fue conocida por los pequeños a través de una videollamada.

El año pasado, la mayor de las hermanas Chaves había hablado de su amiga, quien fue encontrada muerta en la bañera de su departamento. “Sueño mil veces con ella, se me aparece, viene a decirme cosas. Lo llamo a Ricardo, su papá y le cuento. Ella me dice que está bien, no sé si es real o si es mi deseo”, dijo en su visita a “Quien quiere ser millonario”.