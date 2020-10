Iliana Calabró en crisis en MasterChef Famosos por culpa de una tortilla

Este jueves se vivió una noche de tensión en el programa “MasterChef Celebrity” (Telefé) en primer lugar por una discusión entre Analía Franchín y Sofía Pachano y luego por un problema que tuvo en la cocina Iliana Calabró que dejó su plato desparramado por toda la mesada.

Luego de dos desafíos que parecían sencillos los participantes debieron cocinar huevos fritos y un omelette y de estas pruebas fueron quedando los sentenciados para que al final de la noche un solo famoso podría lucir el delantal blanco.

Confiada en que su tortilla de papa sorprendería al jurado, Iliana Calabró se esmeró en su receta italiana y al final antes de dar vuelta la tortilla la actriz dijo: “Hay que dar vuelta la tortilla. Con impulso, tú puedes con esas tres toneladas”, se dio ánimos la hermana de Marina Calabró pero de nada sirvió porque al girar el sartén la tortilla cayó sobre toda la cocina.

En crisis y con lágrimas en los ojos la mujer casi gritó: “Pero la put@ madre que lo re parió. ¿Qué querés que haga? El plato no iba en esta cosa. Estaba divina, pero el plato no iba”.

Inmediatamente llegó Donato de Santis quien le dio algunos consejos para rescatar el plato y poder presentarlo: “Veo la tortilla estrolada y dije... yo tengo que poder con esto. No sabía qué hacer y me mandé como si fuera la primera vez, algo me va a salir”, afirmó la actriz quien pudo remediar el problema pero que no alcanzó porque finalmente pasó a la gala de eliminación del día domingo.