¿Igualita? La doble de Luisana Lopilato se mostró sin maquillaje y revolucionó las redes

Luisana Lopilato tiene una doble argentina y se llama Malena Chiclana; la joven es muy parecida a la actriz argentina y en las últimas horas publicó una nueva postal, sin maquillaje, en la que no deja lugar a duda de sus rasgos similares.

Malena se mostró a cara lavada en Instagram y eligió una pose y plano fotográfico para lucir aún más igual a la esposa de Michael Bublé.

“Te acabo de ver en sugerencias de Instagram y flashee que eras Luisana Lopilato”; “Tenés un aire a Luisana” y “Sos igual a Lu, me confundí”, le comentaron en la publicación vario de los usuarios de la red social.

Días atrás, la joven se vistió como Luisana en “Rebelde Way” en su rol de Mía Colucci y sorprendió porque no se nota ni un poquito que no es la verdadera actriz.

Además, la imitó en su rol de Paola en “Casados con hijos”; y aquí su propia interpretación: