Horóscopo: tu misión en la vida según la cultura hindú

La cultura hindú es una de las más respetadas, la relación de almas es sagrada y de ahí que creen en la reencarnación por lo que para ellos, todos venimos a la Tierra con un propósito. ¿Cuál es tu misión en la vida según su horóscopo?

Mekara - Sani (del 23 de diciembre al 20 de enero): Mekara -Sani es un ser mitológico que se caracteriza por su fortaleza mental, por ser líderes de los grupos en los que se desenvuelven y por siempre estar buscando la excelencia personal. Misión: ser reconocido por tus logros.

Kumbha - Kethu (del 21 de enero al 19 de febrero): Tienen una personalidad muy decidida y viven enfocados en alcanzar sus sueños y metas; para ellos, ser conscientes de la realidad y no dejarse llevar por la fantasía es muy importante, de ahí que prefieran basarse en hechos y no en promesas. Misión: aprender de tus errores y no ser tan perfeccionista.

Meena - Galika (del 20 de febrero al 20 de marzo): Artistas por naturaleza y con una gran imaginación; son tranquilos de espíritu pero también muy fuertes si se les provoca. Misión: comprender y conectar con las personas.

Mesha - Angaraka (del 21 de marzo al 20 de abril): Si naciste entre estas fechas entonces tu rasgo más fuerte de personalidad es la impulsividad; eres una persona que lucha por lo que quiere y defiende sus ideales y lo que considera correcto. Misión: ayudar a los que más lo necesitan.

Vrishasca - Surkra (del 21 de abril al 21 de mayo): Este signo se caracteriza por su ambición y grandes planes. No descansa hasta lograr lo que se propone aunque muchas veces este ímpetu le puede atraer problemas con otras personas. Misión: encontrar las respuestas a las preguntas de la vida.

Mithuna - Budha (del 22 de mayo al 22 de junio): Buscas respuestas y te gusta llenarte de conocimiento; lo que más te define es tu sabiduría y la forma en la que ves la vida con una profundidad que otros no puedes. Si eres de este signo, en tu vida pasada pudiste haber sido un líder religioso, un filósofo o un monje. Misión: ser luz para guiar a otros.

Kataka - Chandra (del 23 de junio al 22 de julio): Sus rasgos más fuertes son la sensibilidad, la intuición y el amor maternal. Lo que más te define es tu necesidad y gusto por crear lazos emocionales duraderos con las personas que te importan, pues para ti no hay nada más importante que el amor. Misión: compartir ese amor a las personas que te rodean.

Simaha - Ravi (del 23 de julio al 23 de agosto): Si naciste bajo este signo en tu vida pasada gozaste de riquezas y una vida sin limitaciones. Tu rasgo más admirado es tu capacidad para atraer a las personas y persuadirlas. Misión: desprenderte de lo material para darle paso a lo espiritual.

Kanta - Budha (del 24 de agosto al 23 de septiembre): Tienen la misión de formar un clan, por ello que te puede atraer mucho la idea de formar una familia numerosa o bien, de pertenecer a grupos grandes con aficione similares a las tuyas. Te gusta sentirte identificado y conectado a algo.

Thula - Sukra (del 24 de septiembre al 23 de octubre): Los nacidos bajo este signo están destinados a lograr grandes cambios y ayudar a la humanidad. Dentro de ellos vive un fuerte sentido de la justicia y la igualdad; de hecho Gandhi era un Thula-Sukra, por lo que te sentirás muy identificado con sus ideales

Vrischica - Angaraka (del 24 de octubre al 22 de noviembre): Un signo que busca y ama la libertad física y de espíritu. Los nacidos bajo este signo tienen como misión en la vida ser maestros y guía para aquellos que no encuentran su misión en la vida.

Dhanus - Brishaspati (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): El rasgo más fuerte de este signo es su inteligencia y su gran intelecto. Su misión de vida es compartir sus conocimientos y encaminarlos para que sean usados de manera provechosa para la sociedad.