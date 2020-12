Horóscopo: recomendaciones de series para ver, según tu signo del zodíaco

Se vienen fines de semana largo post Navidad y Año Nuevo por lo que un buen plan es descansar en casa y ver alguna serie. ¿Pero cuál? Hay muchas y por eso los astros te ayudarán en tu elección, según el signo del zodíaco al que pertenezcas.

Aries: “Ru Paul Drag Race” es ideal y es que les gustan los programas en los que las personas encuentran cómo superar las dificultades tras varias dosis de buenos, malos y peores momentos.

Tauro: “Orange is the New Black” les gustará ya que aporta la estructura, la organización y la permanencia del status quo justo como lo prefiere este signo.

Géminis: La sugerencia es ver “Stranger Things”, con ella satisfarán su amor por las cosas extrañas y los sucesos que no son tan fáciles de predecir, quizás ya la has visto, pero nunca es una mala idea volver a verla.

Cáncer: La serie que quizás quieran ver este fin de año es “Grace and Frankie”, les dará ese toque doméstico y emotivo que les encanta, además de que podrán disfrutar de los lazos personales que ahí se plasman.

Leo: “Bodyguard”, esta serie será ideal porque en ella se pueden notar características propias del signo como la inteligencia, la fuerza y la lealtad.

Virgo: La serie para ver será “Queer Eye”, seguro les encantará porque ahí aparecen personajes detallistas, observadores y ordenados, justo como los nacidos bajo este signo.

Libra: Hay dos recomendaciones; una es “Gossip Girl” y la otra, “Vikingos”. Cualquiera le encantará a este signo por su romanticismo y por contar historias épicas y aventureras.

Escorpio: La serie que puede cautivar los sentidos es “Mindhunter” porque se trata de una persona que ama saber la verdad y llegar al fondo de los asuntos.

Sagitario: Este fin de año los espera “Glow” y es que al ser personas luchadoras, emprendedoras y que no le temen a probar cosas nuevas, encontrarán una sutil belleza en esta producción.

Capricornio: Quizás “House of Cards” se encuentra dentro de tu lista de series favoritas. Es que en ella se refleja esa parte trabajadora y ambiciosa que caracteriza a este signo.

Acuario: “Black Mirror” es una excelente opción porque al ser personas sociables y abiertas, esta serie ofrecerá saciar el interés en el futuro que les encantará.

Piscis: Para este signo que es romántico y soñador y amante de las buenas historias, los astros le recomiendan “Outlander”, seguro la historia los atrapará por completo.