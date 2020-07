Horóscopo: los hombres con mejor reputación en la cama, según su signo

Hay hombres que tienen una mejor reputación en la cama y eso es gracias a su signo del zodíaco. Si se trata de coquetería y seducción, hay algunos que tienen más habilidades que otros y que se ganan muchos más cumplidos.

Escorpio: Encabeza la lista de mejores amantes ya que son hombres apasionados que se ponen bastante creativos a la hora de hacer el amor, por lo que no dejarán de sorprender con sus habilidades de seducción: la única regla es que no se dejen llevar por los prejuicios.

Tauro: La pasión de este signo también se encuentran a a hora de la intimidad ya que son hombres que se dejan llevar y se proponen llevar a la otra persona hasta las nubes. Les gusta tomarse su tiempo para calentar motores y hacer gozar; se preocupan por satisfacer a sus parejas y también les gusta experimentar con cosas nuevas y diferentes.

Libra: Está fuertemente ligado con las relaciones íntimas y es algo que no puede dejar de lado, no son hombres que prefieran las cosas de una sola noche ya que apuestan más por el amor; pero son amantes muy intensos que no pueden estar sin intimidad durante mucho tiempo, disfrutan de relaciones íntimas con frecuencia y son bastante entusiastas.

Sagitario: También es uno de los favoritos ya que son hombres sumamente apasionados y entregados a la hora de hacer el amor. Les gustan las emociones fuertes y los lugares poco comunes y las relaciones íntimas con ellos suelen ser salvajes y pasionales sin caer en algo desagradable.

Aries: Si te gusta dejarte llevar por tus impulsos, Aries es el amante ideal porque es un experto en las artes de la seducción y la intimidad, es una persona que prefiere llevar el control de la situación a la hora de intimar pero que también se pone muy creativo y tiende a explorar nuevas formas de hacerte sentir en las nubes.