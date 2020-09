Horóscopo: los astros te ayudan a descubrir cómo es tu pareja

¿Sabés a quién amás? Los signos del zodiaco te revelan la verdad. La personalidad de un hombre está altamente influenciada por su signo.

Piscis: A estos hombres les encanta pasar tiempo con sus parejas, esto podría llevarlos a ser muy dependientes pero realmente disfruta del contacto físico con su pareja. También es amante de las siestas. Es un hombre muy espiritual y pacífico. Se mantiene al margen de conflictos y chismes. En su corazón no hay espacio para cosas irrelevantes, él solo se alimenta de positividad. Es un excelente consejero, compañero y pareja.

Acuario: La persona que quiera llamar la atención de un acuariano tendrá que dar el primer paso ya que él suele ser muy tímido debido a su inseguridad. Son muy gentiles y cuidadosos. Una vez que se tiene su confianza, serán muy cariñosos y siempre tendrá algo nuevo que contar. Le encantan las relaciones sociales y tiene muchísimos amigos. Es un poco celoso cuando se trata de relaciones amorosas.

Capricornio: Inexpresivo, frío y nada romántico. No te desesperés si estás saliendo con un hombre nacido bajo este signo, su fría personalidad lo convierte en uno de los hombres del zodiaco más “complicados” en el sentido de que difícilmente te podrás cuenta cuando le interesas o no, ya que no es una persona que exprese sus sentimientos. Si él nota que una relación no tiene mucho sentido, se alejará inmediatamente.

Sagitario: El hombre que siempre está en busca de nuevas aventuras y experiencias. Estar con un hombre de este signo requiere de mucha energía física y mental. Te hará preguntas, dirá acertijos, adivinanzas, pondrás a la práctica tus mejores habilidades en los juegos de mesa, saldrás de la rutina. Han nacido con la fortuna bajo el brazo ya que suelen tener mucha suerte en todo tipo de situaciones. Son amantes de la libertad y altamente sexual.

Escorpio: Suelen rodearse de lujos y excesos cuando tienen la capacidad y oportunidad de hacerlo. No suelen ser muy estables con sus relaciones amorosas ya que son muy débiles y tienden a ser infieles con mucha facilidad. Tienen una personalidad fuerte y siempre se salen con la suya. Suele pensar una cosa y decir otra, así que más que basarte en lo que te dice, presta más atención a lo que hace.

Libra: Uno de los hombres más amorosos y sensibles del zodiaco. Él realmente busca armonía y tranquilidad en una relación. Siempre está dispuesto a mejorar sus actitudes para llevar la fiesta en paz. Es fácil enamorarse de un libriano pero cuidado, ya que debido a su gran simpatía y facilidad de relacionarse, tendrá a muchas mujeres interesadas en él.

Virgo: Esta criatura astral es muy exigente en todo. Busca la perfección hasta en el más mínimo detalle y debido a su personalidad, las relaciones sentimentales sólidas suelen ser muy pocas. La mujer que logre conquistar el corazón de un hombre Virgo es digna de admiración ya que ellos son realmente exigentes con sus relaciones amorosas. Le gustan las mujeres elegantes y pacientes.

Leo: Ponen especial atención a la apariencia física así que lo primero que verá en una mujer será si cumple con sus expectativas físicas antes de conocerla. Es un hombre detallista que siempre buscará el bienestar de su pareja. Suele ser de los que prueba mucho antes de decidirse por una persona. Así que es probable que salga con más de una al mismo tiempo para determinar quién “lo convence más”.

Cáncer: Es una de las criaturas más volubles e inestables del zodiaco. Casi nunca sabe lo que quiere y su comportamiento podría llegar a frustrarte demasiado. No pierdas la calma y trata de comprender que esos comportamientos son partes de su personalidad. Aunque eso sí, todo tiene sus límites y tú sabrás diferenciar hasta qué punto son aceptables sus comportamientos.

Géminis: Felicidades, es uno de los más divertidos del zodiaco. Jamás te aburrirás a su lado ya que es dinámico y con una excelente agilidad para las relaciones sociales. En el amor, es un hombre que busca una relación sólida y cree fielmente en el matrimonio. Le gustan mucho los niños y sueña con la idea de ser el padre perfecto. Suele ser un poco cursi y dependiente. Te llamará y enviará mensajes en constantes ocasiones.

Tauro: Él busca una mujer independiente. Su corazón es sincero y fiel pero también muy exigente. No está dispuesto a descontrolar o desviar sus planes por una persona. Si lo quieres acompañar en el camino, es perfecto para él, si no, también. Ningún tauro soporta los dramas. Es partidario de la sutilidad y delicadeza.

Aries: Será de las pocas personas creativas con las que te encontrarás en la vida. Es un tan buen partido que es el deseo de casi cualquier persona gracias a su particular y vivaz personalidad. A él le gustan las personas soñadoras, al igual que él, ya que es amante de las aventuras y busca a una persona con visiones de vida similares a las suyas para disfrutar al máximo de sus actividades.