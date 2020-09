Horóscopo: las personas que no pueden dejar de pensar en su ex

Existen signos que no pueden dejar de pensar en su ex. Aunque su relación ya terminó, siguen extrañando a aquella persona que quedó marcada en su corazón y en su mente. La ruptura de una relación sentimental no siempre tiene que ver con desamor por lo que es difícil arrancarlo totalmente.

De acuerdo a su personalidad, existen signos zodiacales predispuestos a extrañar más a su ex y generalmente son los siguientes cuatro:

Piscis: Viven tan intensamente sus relaciones que aunque luchan para que su orgullo mantenga guardado ese sentimiento, siempre están pensando en esas personas. De hecho, es tan difícil olvidarlos que terminan repitiendo patrones en sus siguientes relaciones, buscando tener lo que algún día tuvieron.

Cáncer: Idealizan tanto su futuro cuando están en una relación con alguien que cuando ya no están juntos, siguen pensando en lo que pudo haber sido y no se hizo realidad. Quedan tan marcados con el amor que ellos consideraban el de su vida que piensan cómo hubiera sido si continuaran juntos.

Aries: Difícilmente olvidan a un gran amor por lo que se refugian en silencio bajo sus recuerdos, sobre todo, cuando están en soledad y tienen tiempo de echar a volar su imaginación. Los Aries se enfocan en los recuerdos positivos aunque deben tener mucho cuidado de no dejarse llevar por la ilusión de que las cosas eran perfectas.

Capricornio: Son tan cerrados en el amor que solo las personas que de verdad lleguen a entrar en su corazón ocuparán un lugar muy importante en él, tanto, que cuando la relación se termina, difícilmente las olvidan. Se trata de un signo muy nostálgico aunque cuando los decepcionan, prefiere cerrarse a otras relaciones futuras para no salir heridos nuevamente.