Horóscopo: las mujeres que no creen en cuentos de amor

Hay mujeres -y hombres también- que son meticulosas a la hora de elegir un compañero de ruta, creen en la unión de los sentimientos pero no se dejan envolver de la noche a la mañana, no creen en cuentos de amor. Ellas necesitan hechos.

Y estas personas nacieron bajo los siguientes signos del zodíaco:

Escorpio: Tenemos al encanto provocativo de las escorpianas, un signo del zodiaco que es la viva representación de la intensidad, en todos los sentidos; son consideradas las mejores amantes. Sin embargo, no van por ahí entregando su corazón a cualquiera, les cuesta mucho mostrar sus sentimientos y, realmente creer en el otro; por lo mismo siempre están a la defensiva y, además son muy independientes.

Géminis: Uno de los signos del zodiaco más criticados, pues, tienen un carácter más que complicado, porque son muy exigentes consigo mismas y no esperan menos de amistades, familia y pareja. Además, si algo no las hace felices prefieren decir adiós aunque les cueste vivir el duelo; son muy enamoradas pero de eso a que den el paso del compromiso, no con cualquiera.

Virgo: Son muy capaces de analizar todo lo que sucede en su vida, a un nivel más que exagerado, de las personas más reflexivas, pacientes e increíbles que puedas encontrar en tu vida. Esa es la razón por la que les cuesta mucho trabajo iniciar una relación, les aterra la idea de que están perdiendo el tiempo con alguien que no vale la pena.

Capricornio: La mujer más leal que cualquier hombre se puede encontrar, siempre y cuando, esté enamorada. Sin embargo, se les complica confiar a la primera, les gusta analizar cada posibilidad y por ello les toma bastante tiempo creer en el amor, la otra persona las tiene que hacer sentir realmente segura y únicas para que se comprometan.