Horóscopo: enteráte cómo manipulan los hombres, según su signo

¿Alguna vez te preguntaste cómo manipula un hombre? Hoy te contamos que lo hacen según su signo del zodiaco. Ellos son meticulosos, te bajan el cielo y las estrellas y cuando te tienen en la palma de su mano buscarán la forma de tenerte en jaula. En el fondo son inseguros y tienen miedo a ser abandonados.

Aries: Siempre presionará. Hablará de lo divertido que sería hacer esto o aquello y hará ver a la otra persona que no es divertida si rechaza la oportunidad. Son entusiastas y eso hace que uno crea que su opinión es la correcta.

Tauro: Actuará molesto. Se hace la víctima y cambia cada situación para que parezca que el otro es el malo del cuento y así él pueda obtener lo que quiera.

Géminis: Mentirá. Podría hacer falsas promesas y endulzar el oído con lo que el otro quiere escuchar para así convencer de que confíen en él.

Cáncer: Culpará. Si se lastima a un hombre de este signo y le dicen que no, actuará como si fuera el fin del mundo y seguirá mencionando lo que le han hecho hasta que se arregle las cosas.

Leo: Siempre hará comentarios sarcásticos y actuará con fuerza. Espera que el otro se sienta inferior para que ceda y den lo que él quiera.

Virgo: Nunca dice lo que quiere y cuando suceda algo inesperado hará ver que fue la culpa del otro y como esa persona se sentirá mal, obtendrá lo que pensó desde el principio.

Libra: Fingirá que no es capaz de realizar una determinada actividad para que el otro lo haga por él. Hará que parezca que no podría sobrevivir sin ayuda para que sigan ayudándolo.

Escorpio: Recurrirá a hacer ultimátum. Dirá que si no hacen lo que él quiere, terminará la relación. Usa amenazas para salirse con la suya.

Sagitario: Cambiará de tema de un momento a otro y empezará a mencionar cosas horribles que le hizo una persona en el pasado para hacerla sentir culpable. Es una estrategia para que olviden por qué el enojo del momento.

Capricornio: Dirá todos los argumentos que tenga sobre un tema en particular para que parezca que sabe más sobre la situación que cualquier otro. Harán sentir mal a otra persona para que termine confiando en su juicio.

Acuario: Pedirá disculpas y prometerá que cambiará. Hará sentir al otro que está madurando cuando realmente va a ser el mismo al día siguiente.

Piscis: Cuando se enoje, no hablará ni responderá mensajes. No dirá una palabra hasta que no se le pida disculpa y se le de lo que quiera.