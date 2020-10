Horóscopo: consejos para enamorar a las personas de Libra

Si tu pareja es del signo libra tenés que saber qué cosas hacer para enamorarla y como hacerte una persona inolvidable. Por eso hoy compartimos tres consejos que servirán para enamorar a esa persona de libra que te quita el sueño y que definitivamente querés que sea tu compañera de vida.

Amante de la belleza: Le gusta la belleza y aunque esto pueda sonar un poco superficial, es importante saberlo porque lo aplica tanto para sí misma como para quien le gusta. Así que cuando lo vayas a ver, arreglate bien y brillá con todo tu ser.

Armónicos: Aman la armonía. Pero no te confundas, esto no quiere decir que sea tranquila sino que le gusta que todo esté en orden y todo lo que desentona la hace sentir mal. Es por esto que si querés que se fije en vos, debes tratar de evitar ser estrambótica con tu look.

Le gustan las relaciones de pareja: Siempre buscará tener a un compañero sentimental por lo que es recomendable demostrarle que te gustan los noviazgos y relaciones largas y estables.