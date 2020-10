Horóscopo: así será tu suerte este martes 13

El horóscopo de hoy martes 13 de octubre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de este día que según los supersticiosos puede venir lleno de novedades.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás deteniendo tu progreso en la vida para dar paso a un periodo de estancamiento que podría durar mucho si no le das el freno en este momento, suena irónico decir que debes frenar algo que está estancado, pero así es.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás dejando de fluir con la corriente y estás poniendo mucha resistencia para querer a una persona nueva que ha aparecido en tu vida, esto es muy común, sobre todo cuando hemos sido heridos muchas veces en el pasado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Alguien te ha estado mintiendo y te has dado cuenta, esto te puede provocar un gran dolor, ya que se trata de alguien que te importa mucho. No dejes que la lucha social no forme parte de tu vida, muchas veces debemos hacer cosas por otros y éste es un buen método para hacerlo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes el control total de vida, pero de alguna forma crees que lo has perdido. Esto es una sensación mixta que muchas personas tienden a confundir, debido a que quizás hay cosas que has querido que no hayan resultado como lo has proyectado, pero no te preocupes.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás comenzando una travesía muy importante, esto se trata de un viaje que estás realizando, pero se trata de algo hacia tu interior, lo que siempre es bueno, ya que volverás con muchos conocimientos sobre ti mismo y sobre los deseos reales que tienes.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

La pereza no es tu mejor aliada durante la jornada, pese a que se trata de una donde te puedes relajar un poco, tienes mucho por hacer, el hogar también necesita tu atención y tu presencia. No dejes que tu familia se las arregle siempre sin ti.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Has recuperado la capacidad de ser fiel a tus ideales y a lo que crees sobre determinadas situaciones en tu vida, sobre todo aquellas que competen a tu pensamientos más profundos. No dejes de pensar en las personas que te rodean cuando debas tomar una decisión importante.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El medio en el que te rodeas no se muestra dispuesto a estar a tu lado, ni tampoco a apoyarte en un asunto que no puedes manejar por ti mismo, es probable que veas reducidas tus opciones sobre una materia importante.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No necesitas de tanto dinero para satisfacer tus necesidades más básicas en este día, debes comenzar a ahorrar un poco, estás despilfarrando mucho en cosas que no tienen importancia. No dejes que los gastos superen lo que obtengas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás dejando de realizar cambios positivos en tu vida, lo que te traerá pocos beneficios buenos para el futuro. Es momento de darte cuenta de que dependes de los demás para tener mejores resultados en tu trabajo y también en todo lo que decidas emprender.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El amor es de suma importancia para todos los seres humanos y eso debes comenzar a verlo, no es posible que hayas decidido dejarle de lado solo porque tuviste malas experiencias en el pasado, si este es tu caso entonces debes comenzar a tomar decisiones importantes.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No estás poniendo suficiente esfuerzo en las cosas que haces y eso se está notando, es probable que hoy recibas una llamada de atención de alguno de tus superiores o incluso de algún compañero de trabajo.